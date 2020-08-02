Защита Ефремова попросит суд о видеотрансляции процесса над актёром
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- АГН «Москва»
Об этом информирует ТАСС.
Пашаев заявил, что «хочет максимально честного и открытого процесса» над актёром.
«И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — заявил он.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по делу Ефремова на 5 августа.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.