Защита Ефремова попросит суд о видеотрансляции процесса над актёром

Короткая ссылка
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что будет ходатайствовать, чтобы суд разрешил вести видеотрансляцию процесса по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.
Защита Ефремова попросит суд о видеотрансляции процесса над актёром
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом информирует ТАСС.

Пашаев заявил, что «хочет максимально честного и открытого процесса» над актёром.

«И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — заявил он.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по делу Ефремова на 5 августа.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить