Защита Ефремова попросит суд о видеотрансляции процесса над актёром

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что будет ходатайствовать, чтобы суд разрешил вести видеотрансляцию процесса по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.

Об этом информирует ТАСС.

Пашаев заявил, что «хочет максимально честного и открытого процесса» над актёром.

«И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — заявил он.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по делу Ефремова на 5 августа.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.