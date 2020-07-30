Суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках

Пресненский суд Москвы отказал актёру Михаилу Ефремову в двухчасовых прогулках. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

«В просьбе разрешить двухчасовые прогулки господину Ефремову суд отказал», — рассказал он. 30 июля суд продлил срок домашнего ареста Ефремова до 22 января 2021 года. Первое заседание по существу дела пройдёт 5 августа.