Прокурор заявил о превышении Ефремовым скорости во время ДТП

Актёр Михаил Ефремов во время аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 км/ч, заявил прокурор в Пресненском суде.

«Ефремов, находясь за рулём, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 км/ч, двигаясь со скоростью 85 км/ч», — цитирует РИА Новости прокурора.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу.