Прокурор заявил о превышении Ефремовым скорости во время ДТП

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Актёр Михаил Ефремов во время аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 км/ч, заявил прокурор в Пресненском суде.
Прокурор заявил о превышении Ефремовым скорости во время ДТП
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Ефремов, находясь за рулём, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 км/ч, двигаясь со скоростью 85 км/ч», — цитирует РИА Новости прокурора.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу.

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