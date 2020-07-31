Представитель Гармаша объяснил его решение уйти из «Современника»

Представитель актёра Сергея Гармаша Олег Будрин прокомментировал его решение уйти из театра «Современник».

«Это связано с новой политикой театра, с небрежным отношением к истории театра, к артистам, которые отдали много лет театру», — сказал он телеканалу «Звезда».

В свою очередь, актёр Никита Ефремов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил уход коллеги из труппы. Он отметил, что у каждого есть право на свой взгляд на ситуацию и он уважает выбор Гармаша.

Ранее издание «Московский комсомолец» опубликовало открытое письмо артиста, в котором он объяснил своё решение конфликтом вокруг проекта «Диалоги Современника. Война и мир». По его словам, в театре сложилась «чудовищная ситуация».