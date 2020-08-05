Адвокат прокомментировал данные о наркотиках в машине Ефремова
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- РИА Новости
«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — сказал адвокат.
Ранее гособвинитель в суде сообщил, что в автомобиле Ефремова были обнаружены гашиш и гашишное масло. Также экспертиза ДНК показала, что Ефремов был за рулём в момент ДТП.
Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.
8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.