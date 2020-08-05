Адвокат прокомментировал данные о наркотиках в машине Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что наркотики, которые, по словам прокурора, были обнаружены в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали актёру. Об этом сообщил ТАСС.

«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — сказал адвокат.

Ранее гособвинитель в суде сообщил, что в автомобиле Ефремова были обнаружены гашиш и гашишное масло. Также экспертиза ДНК показала, что Ефремов был за рулём в момент ДТП.

Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.