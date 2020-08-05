Экспертиза ДНК подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время ДТП
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- РИА Новости
«На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову», — цитирует Интерфакс гособвинителя.
Отмечается, что в его автомобиле были обнаружены гашиш и гашишное масло. При этом на изъятых из машины сумке, пакете и футболке, согласно экспертизе, не было следов наркотиков.
Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.
8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.