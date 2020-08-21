Адвокат заявил о синдроме зависимости от алкоголя у Ефремова

Короткая ссылка
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельной аварии в центре Москвы, страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности.
Адвокат заявил о синдроме зависимости от алкоголя у Ефремова
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом он сказал в ходе заседания Пресненского суда, передаёт РИА Новости. 

По его словам, Ефремову провели экспертизу после того, как его супруга Софья заявила, что он «после 300 граммов ничего не помнит».

«У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя», — сказал Пашаев.

Ранее Пресненский суд Москвы не стал возвращать дело Ефремова о ДТП в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, которые заявили о неполноте расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить