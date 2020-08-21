Адвокат заявил о синдроме зависимости от алкоголя у Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельной аварии в центре Москвы, страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности.

Об этом он сказал в ходе заседания Пресненского суда, передаёт РИА Новости.

По его словам, Ефремову провели экспертизу после того, как его супруга Софья заявила, что он «после 300 граммов ничего не помнит».

«У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя», — сказал Пашаев.

Ранее Пресненский суд Москвы не стал возвращать дело Ефремова о ДТП в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, которые заявили о неполноте расследования.