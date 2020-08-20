Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы не стал возвращать дело актёра Михаила Ефремова о ДТП в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, которые заявили о неполноте расследования. Об этом пишет ТАСС.

«Закон не предусматривает оснований (для. — RT) возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств», — сказала судья Елена Абрамова.

Кроме того, судья отказалась приобщить к делу письменные показания Александра Кобца, свидетеля защиты актёра.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

По словам свидетеля, раньше он «опасался давать показания», поскольку ему «угрожали в момент автоаварии».