Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы не стал возвращать дело актёра Михаила Ефремова о ДТП в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, которые заявили о неполноте расследования. Об этом пишет ТАСС.
Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Закон не предусматривает оснований (для. — RT) возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств», — сказала судья Елена Абрамова.

Кроме того, судья отказалась приобщить к делу письменные показания Александра Кобца, свидетеля защиты актёра.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

По словам свидетеля, раньше он «опасался давать показания», поскольку ему «угрожали в момент автоаварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить