Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
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«Закон не предусматривает оснований (для. — RT) возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств», — сказала судья Елена Абрамова.
Кроме того, судья отказалась приобщить к делу письменные показания Александра Кобца, свидетеля защиты актёра.
Ранее Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.
По словам свидетеля, раньше он «опасался давать показания», поскольку ему «угрожали в момент автоаварии».