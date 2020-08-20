Свидетель защиты Ефремова заявил об угрозах после ДТП

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Александр Кобец, свидетель защиты актёра Михаила Ефремова, утверждающий, что того не было за рулём во время ДТП, сказал в ходе допроса в Пресненском суде, что ему «угрожали в момент автоаварии».
Свидетель защиты Ефремова заявил об угрозах после ДТП
  • РИА Новости

«Я ранее опасался давать показания, мне же угрожали в момент автоаварии. Я боялся за себя. Потом адвокат Пашаев убедил меня это сделать, я доверился ему», — цитирует свидетеля ТАСС.

Кобец в суде заявил, что может «утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии».

Свидетель рассказал, что в день, когда произошло ДТП с Ефремовым, он с приятелем пил пиво, после чего пошёл с ним гулять и стал очевидцем аварии. 

«В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине, на пассажирском сиденье», — заявил Кобец.

При этом он рассказал, что имеет проблемы со зрением и слеп на один глаз. 

Также Кобец рассказал суду, что после ДТП увидел, что в автомобиле Ефремова некий молодой человек собирал подушки безопасности. По его словам, «со стороны водителя вышел молодой человек с тёмными волосами».

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Его адвокат заявил, что позднее Ефремов отказался от признания вины.

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