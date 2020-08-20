Свидетель заявил о нескольких людях в машине Ефремова после ДТП
- РИА Новости
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что опросил свидетеля в своём адвокатском бюро. По словам Пашаева, свидетеля зовут Александр Кобец.
Показания свидетеля в Пресненском суде Москвы зачитал сам Пашаев.
В показаниях свидетель утверждает, что гулял с товарищем по городу и услышал визг тормозов. После этого он подошёл к машине, которая была ближе к нему, — к «чёрному джипу».
«Там молодой человек собирал подушки безопасности. Со стороны водителя вышел молодой человек с тёмными волосами без седины», — сказал свидетель.
Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Его адвокат заявил, что позднее Ефремов отказался от признания вины.
При этом в суде Ефремов сказал, что не помнит, что происходило в момент ДТП.