Суд не стал приобщать письменные показания свидетеля защиты Ефремова

Судья Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания Александра Кобца, свидетеля защиты актёра Михаила Ефремова, передаёт РИА Новости из зала суда.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», — заявила судья.

По словам мужчины, он живёт в Иванове и приезжал в Москву с другом погулять.

Он рассказал, что после аварии подошёл к водительскому сиденью, где был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке», уточняет агентство.

Кроме того, он заявил, что зрение на одном глазу у него минус три, а на второй (правый) он слепой.

Кобец также рассказал, что ему «угрожали в момент автоаварии».