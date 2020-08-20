Суд не стал приобщать письменные показания свидетеля защиты Ефремова

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Судья Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания Александра Кобца, свидетеля защиты актёра Михаила Ефремова, передаёт РИА Новости из зала суда.
Суд не стал приобщать письменные показания свидетеля защиты Ефремова
  • РИА Новости

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», — заявила судья.

По словам мужчины, он живёт в Иванове и приезжал в Москву с другом погулять.

Он рассказал, что после аварии подошёл к водительскому сиденью, где был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке», уточняет агентство. 

Кроме того, он заявил, что зрение на одном глазу у него минус три, а на второй (правый) он слепой.

Кобец также рассказал, что ему «угрожали в момент автоаварии».

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