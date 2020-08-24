Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Пашаевым
- © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на самого юриста.
Пашаев подтвердил, что актёр заключил с ним новое соглашение, однако Ефремова будут защищать и другие адвокаты. Основным защитником при этом остаётся Пашаев.
«Могут быть ещё адвокаты. Идут переговоры», — сказал юрист.
В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде.
Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.