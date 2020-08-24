Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Пашаевым

Короткая ссылка
Актёр Михаил Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от которого артист недавно отказался в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Пашаевым
  • © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на самого юриста.

Пашаев подтвердил, что актёр заключил с ним новое соглашение, однако Ефремова будут защищать и другие адвокаты. Основным защитником при этом остаётся Пашаев.

«Могут быть ещё адвокаты. Идут переговоры», — сказал юрист.

В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде.

Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить