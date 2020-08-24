Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Пашаевым

Актёр Михаил Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от которого артист недавно отказался в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на самого юриста.

Пашаев подтвердил, что актёр заключил с ним новое соглашение, однако Ефремова будут защищать и другие адвокаты. Основным защитником при этом остаётся Пашаев.

«Могут быть ещё адвокаты. Идут переговоры», — сказал юрист.

В минувшую пятницу, 21 августа, стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял его интересы в суде.

Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.