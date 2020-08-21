«Найму других, посильнее»: Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде по делу о смертельном ДТП, и других защитников. Актёр намерен оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее». Вместе с тем Пашаев заявил, что явится в суд, если артист не найдёт ему замену в срок. На прошедшем сегодня заседании Ефремов заявил, что «на 90% уверен», что находился на пассажирском сиденье автомобиля в момент ДТП на Смоленской площади.

Актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы, участником которого стал артист.

Как отметил Ефремов, адвокаты ранее убеждали его, что «у нас самый справедливый суд».

«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — RT). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки», — цитирует актёра РИА Новости.

Он уточнил, что хочет оставить своих адвокатов в качестве консультантов и найти «других, посильнее».

В связи с решением Ефремова следующее заседание суда по делу о ДТП с его участием состоится в 10:00 в понедельник, 24 августа.



Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, будучи за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Водитель Lada скончался в больнице от полученных травм.

Позднее экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Участники процесса по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в зале Пресненского суда

АГН «Москва»

© Пресс-служба Пресненского суда

Спустя несколько дней после аварии артист опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего, однако позднее заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.

На предшествующем сегодняшнему заседании выступил свидетель защиты, который заявил, что Ефремов сразу после аварии находился на пассажирском сидении. Мужчина настаивал, что в автомобиле артиста находились минимум два человека. Вместе с тем он признал, что слеп на один глаз, в день аварии он употреблял алкоголь.

Вечером 20 августа адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что человек, якобы сидевший в автомобиле актёра в момент ДТП, установлен.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже всё узнаете», — сказал юрист.

Сам Ефремов сегодня в суде рассказал, что «на 90% уверен» в том, что в момент аварии находился на пассажирском сиденье.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — сказал актёр. При этом суд отказал в проведении экспертизы пассажирской подушки безопасности, которая, по мнению защиты Ефремова, могла бы подтвердить эту версию.

Также по теме «Он сидел в машине на пассажирском сиденье»: свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТП Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявил в суде, что актёра якобы не было за рулём автомобиля в момент...

Кроме того, Ефремов полагает, что мог разбить лобовое стекло, так как неправильно пристегнулся ремнём безопасности. Наряду с этим он сказал, что «не стремился сесть за руль».

Комментируя решение Ефремова отказаться от услуг Пашаева, юрист назвал этот шаг законным правом подсудимого.

«Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию», — сообщил он. По словам адвоката, Ефремов сказал ему в перерыве, что у судьи он и его коллега Елизавета Шаргородская вызывают раздражение.

Отметим, что на заседании 21 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой в связи «с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела». По его словам, суд отказался назначать новые экспертизы, которые «помогут установить истину по делу».

Судья, в свою очередь, отказалась взять отвод по ходатайству защиты обвиняемого. «Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты об отводе», — сказала Абрамова.

Адвокат стороны обвинения Александр Добровинский прокомментировал решение актёра отказаться от услуг своего защитника Эльмана Пашаева. По словам юриста, такой ход со стороны Ефремова является попыткой затянуть процесс.

«Ефремов никого не найдёт, и мы снова будем наблюдать в процессе Пашаева и Шаргородскую. Либо в понедельник он вернётся с господином Пашаевым, либо может сказать, что никого не нашёл», — цитирует Добровинского РИА Новости. Вместе с тем сам Пашаев также не исключает, что вернётся в суд в понедельник.

«Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдёт замену — я его не брошу», — сказал он журналистам.

СМИ сообщают, что, говоря об альтернативах Пашаеву, Ефремов в суде упоминали имена таких юристов, как Генри Резник и Генрих Падва. Оба адвоката заявили, что к ним пока не поступали обращения от Ефремова.