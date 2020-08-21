Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, заявил отвод судье Елене Абрамовой, которая рассматривает дело артиста о ДТП в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС из зала суда.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела», — сказал он.

Он отметил, что суд отказался назначать новые экспертизы, которые «помогут установить истину по делу».

«Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — подчеркнул адвокат.

20 августа Пашаев зачитал в суде показания свидетеля Александра Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

Судья Абрамова отказалась возвращать дело актёра в прокуратуру, а также не стала приобщать к делу письменные показания Кобца.