Адвокат: сидевший в машине Ефремова человек установлен

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что человек, якобы сидевший в автомобиле актёра в момент ДТП, установлен.
Адвокат: сидевший в машине Ефремова человек установлен
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже всё узнаете», — цитирует ТАСС Пашаева.

Ранее свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил, что после аварии подошёл к водительскому сиденью автомобиля Ефремова, где был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке».

Кобец сказал, что в тот день приезжал в Москву из Иванова, чтобы погулять вместе с другом.

Также он рассказывал, что зрение на одном глазу у него минус три, а на второй глаз он слеп.

При этом суд отказался приобщать письменные показания свидетеля защиты Ефремова.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Его адвокат заявил, что позднее Ефремов отказался от признания вины.

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