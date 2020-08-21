Допрос второго свидетеля защиты Ефремова 21 августа не состоится

Допрос второго свидетеля защиты актёра Михаила Ефремова, который якобы видел в автомобиле артиста после ДТП нескольких человек, 21 августа не состоится. Об этом сообщило РИА Новости.

«Он в 300 км от Анапы, мы не успеем осуществить его доставку, нам нужен день, ему ещё надо найти представителя», — сказал в суде адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

20 августа Пашаев зачитал в суде показания свидетеля Александра Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

Также Кобец заявил суду, что на водительском сиденье Ефремова был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке».

Ранее сообщалось, что 21 августа в суде ожидался допрос друга Кобца.