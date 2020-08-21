Допрос второго свидетеля защиты Ефремова 21 августа не состоится
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- РИА Новости
«Он в 300 км от Анапы, мы не успеем осуществить его доставку, нам нужен день, ему ещё надо найти представителя», — сказал в суде адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
20 августа Пашаев зачитал в суде показания свидетеля Александра Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.
Также Кобец заявил суду, что на водительском сиденье Ефремова был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке».
Ранее сообщалось, что 21 августа в суде ожидался допрос друга Кобца.