Допрос второго свидетеля защиты Ефремова 21 августа не состоится

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Допрос второго свидетеля защиты актёра Михаила Ефремова, который якобы видел в автомобиле артиста после ДТП нескольких человек, 21 августа не состоится. Об этом сообщило РИА Новости.
Допрос второго свидетеля защиты Ефремова 21 августа не состоится
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Он в 300 км от Анапы, мы не успеем осуществить его доставку, нам нужен день, ему ещё надо найти представителя», — сказал в суде адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

20 августа Пашаев зачитал в суде показания свидетеля Александра Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

Также Кобец заявил суду, что на водительском сиденье Ефремова был «молодой человек» в серой футболке и тёмной «болоньевой жилетке».

Ранее сообщалось, что 21 августа в суде ожидался допрос друга Кобца.

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