Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

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Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил».
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — сказал артист в беседе с mk.ru.

Кроме того, по его словам, они «вроде бы не продлевали договор», а «пришёл снова он» и «уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день». 

Ранее в ОНК сообщили, что Ефремов рассказал правозащитникам об отказе от услуг Пашаева и поиске нового адвоката. Сам юрист назвал эти сообщения глупостью.

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