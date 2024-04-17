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Собянин анонсировал план благоустройства парка Горького в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что территорию Московского Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького благоустроят до 2026 года.
Собянин анонсировал план благоустройства парка Горького в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог на сайте мэра.

По его словам, на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединённых в тематические кварталы: «Визуальные искусства», «Двор резидентов», «Семейная гостиная», «Гастрономический квартал» и др.

Кроме того, специалисты приведут в порядок Пионерский пруд.

«Две трети пруда будет предназначено для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания», ― уточнил Собянин.

Мэр также сообщил, что в Нескучном саду спортивные зоны объединят под крышей нового всесезонного спорткомплекса, а на Воробьёвской набережной возведут развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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