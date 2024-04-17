Собянин анонсировал план благоустройства парка Горького в Москве
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог на сайте мэра.
По его словам, на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединённых в тематические кварталы: «Визуальные искусства», «Двор резидентов», «Семейная гостиная», «Гастрономический квартал» и др.
Кроме того, специалисты приведут в порядок Пионерский пруд.
«Две трети пруда будет предназначено для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания», ― уточнил Собянин.
Мэр также сообщил, что в Нескучном саду спортивные зоны объединят под крышей нового всесезонного спорткомплекса, а на Воробьёвской набережной возведут развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном.
Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.