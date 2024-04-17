Собянин анонсировал план благоустройства парка Горького в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что территорию Московского Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького благоустроят до 2026 года.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на личный блог на сайте мэра.

По его словам, на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединённых в тематические кварталы: «Визуальные искусства», «Двор резидентов», «Семейная гостиная», «Гастрономический квартал» и др.

Кроме того, специалисты приведут в порядок Пионерский пруд.

«Две трети пруда будет предназначено для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания», ― уточнил Собянин.

Мэр также сообщил, что в Нескучном саду спортивные зоны объединят под крышей нового всесезонного спорткомплекса, а на Воробьёвской набережной возведут развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.