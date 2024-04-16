Бастрыкин провёл совещание по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот

Глава СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот.

Как говорится на сайте ведомства, на совещании было отмечено, что, наряду с обеспечением уголовно-правовой защиты прав сирот на благоустроенное жильё, территориальные следственные управления активно взаимодействуют с региональными органами власти в целях повышения эффективности предпринимаемых шагов в этом направлении.

«Численность необеспеченных жильём сирот в стране, у которых возникло право на получение квартир, имеет тенденцию к незначительному снижению. В течение прошлого года очередь сократилась до 186 тыс.», — говорится в заявлении.

Вместе с тем на начало текущего года в ряде регионов фиксируется большое количество сирот, которым не предоставлено жильё, среди них Иркутская область — почти 11 тыс. очередников, Кемеровская область — 8 тыс., Забайкальский край и Свердловская область — по 7 тыс.

«Приведённые регионы озвучивались в качестве негативных примеров мной и раньше, что свидетельствует о системности проблемы на местах и длительном отсутствии чётких результативных мер реагирования, в том числе и уголовно-правового характера», — указал Бастрыкин.

Председатель СК России отметил, что в истекшем году возбуждено свыше 450 уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории. При этом 37 таких постановлений по материалам о халатности должностных лиц отменено прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выделят около 3,5 млрд рублей на обеспечение сирот квартирами.