В КБР завели дело после столкновения правоохранителей с боевиками
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Об этом говорится в Telegram-канале СК России.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершённые группой лиц), ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
Следователи и криминалисты ведомства во время осмотра места происшествия нашли и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
Ранее в ходе КТО в Нальчике уничтожили боевиков, планировавших диверсии и теракты.