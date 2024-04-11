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В КБР завели дело после столкновения правоохранителей с боевиками

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СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике завело уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после столкновения силовиков с боевиками в Нальчике.
В КБР завели дело после столкновения правоохранителей с боевиками
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершённые группой лиц), ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Следователи и криминалисты ведомства во время осмотра места происшествия нашли и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Ранее в ходе КТО в Нальчике уничтожили боевиков, планировавших диверсии и теракты.

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