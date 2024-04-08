Архитектору Эдуарду Барсегову присвоят звание Почётного гражданина Владивостока

Звание Почётный гражданин Владивостока в 2024 году будет присвоено скульптору и архитектору Эдуарду Барсегову.

Специальная комиссия при городской Думе рекомендовала его кандидатуру единогласно, пишет ИА PrimaMedia.

Всего было представлено пять кандидатур. Победитель был выбран путём открытого голосования.

Эдуард Барсегов, в частности, является автором памятника А.С. Пушкину у Пушкинского театра ДВФУ, а также монумента Кириллу и Мефодию на видовой площадке на Орлиной сопке.

Ранее сообщалось, что актрисе Ольге Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области.