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Архитектору Эдуарду Барсегову присвоят звание Почётного гражданина Владивостока

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Звание Почётный гражданин Владивостока в 2024 году будет присвоено скульптору и архитектору Эдуарду Барсегову.

Специальная комиссия при городской Думе рекомендовала его кандидатуру единогласно, пишет ИА PrimaMedia.

Всего было представлено пять кандидатур. Победитель был выбран путём открытого голосования.

Эдуард Барсегов, в частности, является автором памятника А.С. Пушкину у Пушкинского театра ДВФУ, а также монумента Кириллу и Мефодию на видовой площадке на Орлиной сопке.

Ранее сообщалось, что актрисе Ольге Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области.

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