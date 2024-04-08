Архитектору Эдуарду Барсегову присвоят звание Почётного гражданина Владивостока
Специальная комиссия при городской Думе рекомендовала его кандидатуру единогласно, пишет ИА PrimaMedia.
Всего было представлено пять кандидатур. Победитель был выбран путём открытого голосования.
Эдуард Барсегов, в частности, является автором памятника А.С. Пушкину у Пушкинского театра ДВФУ, а также монумента Кириллу и Мефодию на видовой площадке на Орлиной сопке.
Ранее сообщалось, что актрисе Ольге Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области.