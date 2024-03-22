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Актрисе Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области

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Актрисе Ольге Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области, следует из постановления губернатора Алексея Текслера.
Актрисе Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Артистка Молодёжного театра отмечена за вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства, а также за преданность профессии.

Мочалова — выпускница актёрского отделения Челябинского музыкального училища имени Чайковского. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России.

Ранее в мэрии Ижевска рассказали о награждении троих жителей города званием «Почётный гражданин Ижевска».

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