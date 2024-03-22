Актрисе Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области

Актрисе Ольге Мочаловой присвоили звание почётного гражданина Челябинской области, следует из постановления губернатора Алексея Текслера.

Об этом сообщает URA.RU.

Артистка Молодёжного театра отмечена за вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства, а также за преданность профессии.

Мочалова — выпускница актёрского отделения Челябинского музыкального училища имени Чайковского. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России.

Ранее в мэрии Ижевска рассказали о награждении троих жителей города званием «Почётный гражданин Ижевска».