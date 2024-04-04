Подмосковных спасателей наградили за помощь в разборе завалов в «Крокусе»

«Мособлпожспас» наградил 15 спасателей из Ступина за помощь в разборе завалов в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает телеканал «360».

«От себя лично и от всего коллектива управления хочу выразить вам огромную благодарность за ваш профессионализм, который вы проявили в ликвидации серьёзнейшей чрезвычайной ситуации», — заявил начальник Ступинского территориального управления Игорь Тимофеев.

В спасательных работах приняли участие сотрудники ПСЧ-334.

Ранее сообщалось, что кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» и их родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля.