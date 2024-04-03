Воробьёв: кредиты погибших в «Крокусе» и их родственников спишут до 15 апреля

Кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» и их родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Договорились со Сбербанком и ДОМ.РФ, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений», — написал он в Telegram.

Ранее тела 84 из 87 опознанных погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» были выданы родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыне.