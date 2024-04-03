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Тела 84 погибших в «Крокусе» выданы родственникам для захоронения

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Тела 84 из 87 опознанных погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выданы родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыне.
Тела 84 погибших в «Крокусе» выданы родственникам для захоронения
  • РИА Новости

«По состоянию на 08:00 среды родственникам выданы тела 84 погибших», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что количество погибших детей во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до шести.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе». Погибли в результате теракта 144 человека.

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