Мурашко: в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе»

Из больниц выписаны уже 98 человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле», 69 пока остаются в стационарах, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. Один из них остаётся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал Мурашко.

В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.