RT в Telegram
Подпишись

Мурашко: в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе»

Короткая ссылка
Из больниц выписаны уже 98 человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле», 69 пока остаются в стационарах, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.
Мурашко: в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. Один из них остаётся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал Мурашко.

В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить