Мурашко: в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. Один из них остаётся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал Мурашко.
В ночь на 25 марта Басманный суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.