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Число трансплантаций донорских органов в Петербурге увеличилось в семь раз

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В Санкт-Петербурге в семь раз увеличилось число трансплантаций донорских органов, заявил заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Алексей Терешин.
Число трансплантаций донорских органов в Петербурге увеличилось в семь раз
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Пересадки печени — в девять раз, сердца — в восемь раз и почки — в 5,5 раза. Прошедший 2023 год был рекордным в этом плане. Правительство уделяет этому очень большое внимание. Выделено дополнительное финансирование, в том числе федеральное, потому что все понимают, насколько это важно», — сказал Терешин.

Он также отметил, что в 2023 году выполнили 211 трансплантаций.

По оценке специалистов, число трансплантаций в год может достигать 250—300.

В настоящее время пересадкой органов в Петербурге занимаются семь медицинских организаций.

Ранее в Департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что за год донорами костного мозга стали более 1 тыс. жителей региона.

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