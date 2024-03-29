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Донорами костного мозга стали более тысячи ямальцев за год

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В Департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что за год донорами костного мозга стали более тысячи жителей региона.
Донорами костного мозга стали более тысячи ямальцев за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

Сдать кровь на типирование можно в Надымской, Губкинской, Салехардской, Новоуренгойской, Ноябрьской и Тарко-Салинской больницах.

«Стать донором костного мозга может не каждый, подходит один из 20 тыс. Часто это единственная возможность спасти чью-то жизнь», — заявила заведующая отделением переливания крови Губкинской больницы Наталья Кононова.

В региональном Депздраве отметили, что стать донором может гражданин 18—45 лет, весом больше 50 кг, не имеющий хронических или острых заболеваний.

Ранее в Минздраве Московской области заявили о 18 тыс. человек, ставших донорами крови с начала 2024 года.

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