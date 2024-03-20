Донорами крови в Подмосковье стали более 18 тысяч человек с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.
«Отметим, что 95% людей сдают кровь на безвозмездной основе. С начала года было проведено свыше 23 тыс. донаций крови и её компонентов», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Она также отметила, что ежегодный рост количества доноров в регионе позволяет увеличивать запасы крови и её компонентов.
Ранее заместитель главного врача по медицинской части Московского областного центра крови Глеб Марнов заявил, что самой востребованной группой крови в столичном регионе является первая отрицательная.