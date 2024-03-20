Донорами крови в Подмосковье стали более 18 тысяч человек с начала года

В Минздраве Московской области заявили о 18 тыс. человек, ставших донорами крови с начала 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«Отметим, что 95% людей сдают кровь на безвозмездной основе. С начала года было проведено свыше 23 тыс. донаций крови и её компонентов», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Она также отметила, что ежегодный рост количества доноров в регионе позволяет увеличивать запасы крови и её компонентов.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Московского областного центра крови Глеб Марнов заявил, что самой востребованной группой крови в столичном регионе является первая отрицательная.