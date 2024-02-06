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Гематолог Марнов рассказал о самой востребованной группе крови в столичном регионе

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Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного центра крови Глеб Марнов заявил, что самой востребованной группой крови в столичном регионе является первая отрицательная.
Гематолог Марнов рассказал о самой востребованной группе крови в столичном регионе
  • РИА Новости

«Дело в том, что от региона к региону и от страны к стране распространение той или иной группы меняется. Первая отрицательная группа — уникальная, потому что, как правило, её потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому её расход всегда больше, чем распространение», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Марнов, донором может стать практически любой здоровый человек с 18 лет. Вместе с тем имеются противопоказания.

Ранее профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.

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