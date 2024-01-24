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Профессор Волкова рассказала, как стать донором костного мозга

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Профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.
Профессор Волкова рассказала, как стать донором костного мозга
  • Gettyimages.ru

«Возможному донору надо пройти HLA-типирование (исследование совместимости донора и пациента) и войти в регистр потенциальных доноров костного мозга. Сделать это могут граждане 18—45 лет», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как объяснила специалист, чем моложе донор, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате.

Кроме того, у доноров не должно быть хронических заболеваний, а также гепатита B и C, ВИЧ, туберкулёза, малярии, онкологических заболеваний.

Волкова обратила внимание на то, что донорство костного мозга безопасно для здоровья и клетки восстанавливаются через одну-две недели.

Ранее сообщалось, что в регистр доноров костного мозга вошли 1,4 тыс. жителей Нижегородской области.

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