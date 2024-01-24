Профессор Волкова рассказала, как стать донором костного мозга

Профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.

«Возможному донору надо пройти HLA-типирование (исследование совместимости донора и пациента) и войти в регистр потенциальных доноров костного мозга. Сделать это могут граждане 18—45 лет», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как объяснила специалист, чем моложе донор, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате.

Кроме того, у доноров не должно быть хронических заболеваний, а также гепатита B и C, ВИЧ, туберкулёза, малярии, онкологических заболеваний.

Волкова обратила внимание на то, что донорство костного мозга безопасно для здоровья и клетки восстанавливаются через одну-две недели.

Ранее сообщалось, что в регистр доноров костного мозга вошли 1,4 тыс. жителей Нижегородской области.