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В регистр доноров костного мозга вошли 1400 жителей Нижегородской области

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В федеральный регистр доноров костного мозга вошли более 1,4 тыс. жителей Нижегородской области.
В регистр доноров костного мозга вошли 1400 жителей Нижегородской области
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный центр крови имени Климовой.

Специалисты берут у потенциальных доноров первичные образцы крови для последующей передачи в лабораторию. Если у донора и пациента совместимы показатели, то выполняются повторные исследования.

Подать заявление в регистр может любой взрослый, рекомендуемый возраст — до 45 лет.

Ранее сообщалось, что медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.

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