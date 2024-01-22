В регистр доноров костного мозга вошли 1400 жителей Нижегородской области

В федеральный регистр доноров костного мозга вошли более 1,4 тыс. жителей Нижегородской области.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный центр крови имени Климовой.

Специалисты берут у потенциальных доноров первичные образцы крови для последующей передачи в лабораторию. Если у донора и пациента совместимы показатели, то выполняются повторные исследования.

Подать заявление в регистр может любой взрослый, рекомендуемый возраст — до 45 лет.

Ранее сообщалось, что медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.