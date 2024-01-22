В регистр доноров костного мозга вошли 1400 жителей Нижегородской области
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный центр крови имени Климовой.
Специалисты берут у потенциальных доноров первичные образцы крови для последующей передачи в лабораторию. Если у донора и пациента совместимы показатели, то выполняются повторные исследования.
Подать заявление в регистр может любой взрослый, рекомендуемый возраст — до 45 лет.
Ранее сообщалось, что медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.