Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для петербурженки

Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.

Об этом информирует izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии.

В ноябре 2023 года медсестра онкогематологического отделения Республиканской детской клинической больницы республики приехала в Петербург для проведения операции. Процедура по забору клеток костного мозга длилась четыре дня.

Женщина-донор призналась, что уже спустя несколько дней её самочувствие улучшилось и она смогла вернуться к работе.

Ранее в Минздраве Кировской области сообщили, что региональный центр крови заготовил более 11 тыс. л консервированной донорской крови.