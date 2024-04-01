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В пяти районах Удмуртии частично завершили расселение из аварийного жилья

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В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии заявили об окончании расселения из аварийного жилья в пяти районах и в двух городах региона.
В пяти районах Удмуртии частично завершили расселение из аварийного жилья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Жилищные условия улучшили 4600 человек. Своей очереди ждёт 1821 человек.

«По окончании данной программы мы планируем перейти в следующую, которая предусматривает расселение непригодного для проживания жилья, признанного аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года», — сообщила и. о. министра Ольга Дубовцева.

Расселению подлежат 4623 человека из 362 МКД в 28 муниципалитетах.

Ранее на Ямале рассказали о планах по переселению из аварийных домов.

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