В пяти районах Удмуртии частично завершили расселение из аварийного жилья
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Жилищные условия улучшили 4600 человек. Своей очереди ждёт 1821 человек.
«По окончании данной программы мы планируем перейти в следующую, которая предусматривает расселение непригодного для проживания жилья, признанного аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года», — сообщила и. о. министра Ольга Дубовцева.
Расселению подлежат 4623 человека из 362 МКД в 28 муниципалитетах.
Ранее на Ямале рассказали о планах по переселению из аварийных домов.