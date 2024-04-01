В Свердловской области стартовала запись детей в первые классы
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Технических сбоев на едином портале «Госуслуги» и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло», — сказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
К 08:00 было направлено более 23 тыс. электронных заявок.
Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами двух олимпиад.