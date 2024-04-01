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В Свердловской области стартовала запись детей в первые классы

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В Свердловской области 1 апреля начался приём заявлений в первые классы.
В Свердловской области стартовала запись детей в первые классы
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Технических сбоев на едином портале «Госуслуги» и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло», — сказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

К 08:00 было направлено более 23 тыс. электронных заявок.

Ранее сообщалось, что школьники из Калининградской области стали лауреатами двух олимпиад.

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