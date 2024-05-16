Песков: Украину обязательно будут обсуждать на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема украинского конфликта обязательно будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Украина обязательно будет обсуждаться», — сказал он.

Ранее сообщалось, какие вопросы обсудят Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае.

Также Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине.