Песков: Украину обязательно будут обсуждать на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема украинского конфликта обязательно будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Украина обязательно будет обсуждаться», — сказал он.
Ранее сообщалось, какие вопросы обсудят Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае.
Также Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине.
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