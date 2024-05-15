Путин: Москва открыта к диалогу по Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа», что Москва открыта к диалогу по Украине.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал глава государства.

Однако, по его словам, это должны быть переговоры с учётом интересов России и вкупе с гарантиями безопасности для неё.

«Причём это должны быть надёжные гарантии», — добавил президент.

Ранее Путин констатировал готовность России к мирному решению по Украине.

Также, по его словам, Россия положительно оценивает подходы КНР к урегулированию украинского кризиса.