Путин: Россия положительно оценивает подходы КНР к урегулированию украинского кризиса
Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что в Пекине «прекрасно понимают» его первопричины и глобальное геополитическое значение.
Ранее стало известно, что Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР.
Также помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису.