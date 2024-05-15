Путин: Россия положительно оценивает подходы КНР к урегулированию украинского кризиса

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что Москва положительно оценивает подходы Пекина к урегулированию украинского кризиса.

Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что в Пекине «прекрасно понимают» его первопричины и глобальное геополитическое значение.

Ранее стало известно, что Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР.

Также помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису.