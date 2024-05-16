Песков: Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо
Кроме того, Песков назвал случившееся большой трагедией.
«Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации и поправиться, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — отметил пресс-секретарь.
Также президент России Владимир Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове.