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Песков: Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Кроме того, Песков назвал случившееся большой трагедией. 

«Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации и поправиться, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — отметил пресс-секретарь.

Также президент России Владимир Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. 

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