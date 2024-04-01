Школьники из Калининградской области стали лауреатами двух олимпиад

Школьники из Калининградской области стали лауреатами олимпиад в Москве и Новом Уренгое.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как пишет портал, заключительный этап Всероссийской олимпиады по испанскому языку проходил 25—29 марта в Московском государственном лингвистическом университете. Его участниками стали 105 детей из 35 регионов. Победили восемь человек, стали призёрами — 41, в том числе два представителя Калининградской области.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории состоялся 24—30 марта в Новом Уренгое. В нём приняли участие 290 старшеклассников из 78 регионов. Победили 24 человека, стали призёрами — 112, в том числе один представитель Калининградской области.

Ранее сообщалось, что сборная Подмосковья получила 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике.