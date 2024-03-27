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Сборная Подмосковья получила 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике

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Сборная Московской области получила 41 диплом по итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Сборная Подмосковья получила 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Нам важно поддерживать участие школьников в олимпиаде и поощрять их за успехи, поэтому для всех финалистов заключительного этапа предусмотрена денежная выплата: 500 тыс. победителям, 300 тыс. призёрам и 100 тыс. участникам», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и мировой художественной культуре абсолютными победителями стали старшеклассники из Москвы.

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