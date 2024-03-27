Сборная Подмосковья получила 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике

Сборная Московской области получила 41 диплом по итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Нам важно поддерживать участие школьников в олимпиаде и поощрять их за успехи, поэтому для всех финалистов заключительного этапа предусмотрена денежная выплата: 500 тыс. победителям, 300 тыс. призёрам и 100 тыс. участникам», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и мировой художественной культуре абсолютными победителями стали старшеклассники из Москвы.