Школьники Москвы победили в финалах Всероссийской олимпиады по МХК и французскому

На первых финалах Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и мировой художественной культуре (МКХ) абсолютными победителями стали старшеклассники из Москвы.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. В заключительном этапе олимпиады по МХК московская команда получила 48 дипломов. В финальном этапе олимпиады по французскому языку учащиеся столицы забрали 39 наград. Мероприятия проходили в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московском государственном лингвистическом университете. Сборной Москвы ещё предстоят финалы по 22 предметам. На заключительном этапе олимпиады участники посетят 13 регионов России. Ранее сообщалось, что родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории.