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Школьники Москвы победили в финалах Всероссийской олимпиады по МХК и французскому

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На первых финалах Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и мировой художественной культуре (МКХ) абсолютными победителями стали старшеклассники из Москвы.
Школьники Москвы победили в финалах Всероссийской олимпиады по МХК и французскому
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В заключительном этапе олимпиады по МХК московская команда получила 48 дипломов.

В финальном этапе олимпиады по французскому языку учащиеся столицы забрали 39 наград.

Мероприятия проходили в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московском государственном лингвистическом университете.

Сборной Москвы ещё предстоят финалы по 22 предметам.

На заключительном этапе олимпиады участники посетят 13 регионов России.

Ранее сообщалось, что родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории.

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