Школьники Москвы победили в финалах Всероссийской олимпиады по МХК и французскому
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В заключительном этапе олимпиады по МХК московская команда получила 48 дипломов.
В финальном этапе олимпиады по французскому языку учащиеся столицы забрали 39 наград.
Мероприятия проходили в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московском государственном лингвистическом университете.
Сборной Москвы ещё предстоят финалы по 22 предметам.
На заключительном этапе олимпиады участники посетят 13 регионов России.
Ранее сообщалось, что родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории.