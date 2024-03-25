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Родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории

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Акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» начнётся в Удмуртии 28 марта.
Родители школьников в Удмуртии смогут сдать ЕГЭ по истории
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В ходе пробного ЕГЭ участники пройдут через все процедуры экзамена — от момента входа в пункт проведения экзамена, в экзаменационную аудиторию до получения результатов», — заявила начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей Министерства образования и науки Удмуртии Ольга Прокошева.

Родители сдадут сокращённый вариант экзамена по истории.

В акции также примут участие представители исполнительных органов власти, главы городов и районов, их заместители, депутаты, общественники, директора школ, представители СМИ.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о согласовании дат пересдачи ЕГЭ в 2024 году.

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