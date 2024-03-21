В Рособрнадзоре заявили о согласовании дат пересдачи ЕГЭ в 2024 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство уже определилось с датами пересдач ЕГЭ.

«Они согласованы с правительством, министерствами просвещения и образования и науки, потому что расписание завязано не только на выпускные экзамены в школах, но и на поступления в вузы», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время документ проходит согласование с регионами.

«Думаю, что мы опубликуем расписание во второй декаде апреля, а возможно, и раньше», — сказал Музаев.

Ранее сообщалось, что выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году.