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Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году

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Возможность пересдачи предмета ЕГЭ до конца приёмной кампании появится у выпускников уже в 2024 году.
Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — цитирует его ТАСС.

Музаев также заявил, что результат первой попытки сдачи ЕГЭ будет аннулироваться при пересдаче предмета в тот же год.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.

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