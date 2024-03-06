Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — цитирует его ТАСС.
Музаев также заявил, что результат первой попытки сдачи ЕГЭ будет аннулироваться при пересдаче предмета в тот же год.
29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.