В вузах России создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приёмной кампании

В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Минобрнауки, обеспечение законных прав абитуриентов является безусловным приоритетом работы ведомства. Там уточнили, что министерство будет работать в этом направлении совместно с Минпросвещения, Рособрнадзором и другими федеральными органами исполнительной власти.

«Будут созданы все необходимые условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приёмной кампании», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).