Рособрнадзор: при пересдаче ЕГЭ в тот же год первый результат аннулируют
- РИА Новости
«Если выпускник по каким-то причинам — волновался или не согласен со своим результатом — будет иметь право пересдачи ещё раз одного предмета, который он сдавал... первый результат будет аннулирован», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.