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Рособрнадзор: при пересдаче ЕГЭ в тот же год первый результат аннулируют

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Результат первой попытки сдачи ЕГЭ будет аннулироваться при пересдаче предмета в тот же год, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Рособрнадзор: при пересдаче ЕГЭ в тот же год первый результат аннулируют
  • РИА Новости

«Если выпускник по каким-то причинам — волновался или не согласен со своим результатом — будет иметь право пересдачи ещё раз одного предмета, который он сдавал... первый результат будет аннулирован», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.

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