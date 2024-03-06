Рособрнадзор: при пересдаче ЕГЭ в тот же год первый результат аннулируют

Результат первой попытки сдачи ЕГЭ будет аннулироваться при пересдаче предмета в тот же год, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если выпускник по каким-то причинам — волновался или не согласен со своим результатом — будет иметь право пересдачи ещё раз одного предмета, который он сдавал... первый результат будет аннулирован», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В Минобрнауки России сообщили, что ведомство создаст в российских вузах условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приёмной кампании.