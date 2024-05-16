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Путин: почти 90% платежей между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях

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Российский президент Владимир Путин заявил, что примерно 90% всех платежей между Россией и Китаем ведётся в рублях и юанях.
Путин: почти 90% платежей между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление российский лидер сделал на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

Как подчеркнул Путин, за прошедшие пять лет, вопреки пандемии и действиям, направленным на сдерживание Москвы и Пекина со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами.

«Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что решение переходить на торговлю в национальных валютах придало мощный импульс расширению торговых потоков между государствами.

«Сегодня уже 90% всех платежей проводится в рублях и юанях», — сказал президент России.

Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил $44 млрд.

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