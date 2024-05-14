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В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил $44 млрд

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Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что в 2023 году товарооборот России с государствами Центральной Азии превысил $44 млрд.

Как он отметил во время выступления на конференции клуба «Валдай», российская сторона является для Центральной Азии надёжным и ключевым торгово-экономическим партнёром и это подтверждает рост товарооборота между странами.

«Его общий объем в минувшем году превысил $44 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что 33% внешней торговли региона приходится на Россию, что в значительной мере обеспечивается за счёт перехода на расчёты в нацвалютах.

Ранее Казахстан вновь возглавил список крупнейших импортёров российской водки.

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