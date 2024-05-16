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Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажкам

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Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний.

Как отметили в РИА Новости, это ученики школы «Шицзя» и русские дети из школы при посольстве России в Китае.

Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая.

Он посетит Пекин и Харбин.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.

Ранее сообщалось, что гимн России и залпы артиллерийских орудий звучат у Дома народных собраний в Пекине, где и пройдут российско-китайские переговоры.

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