Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажкам

Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний.

Как отметили в РИА Новости, это ученики школы «Шицзя» и русские дети из школы при посольстве России в Китае.

Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая.

Он посетит Пекин и Харбин.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.

Ранее сообщалось, что гимн России и залпы артиллерийских орудий звучат у Дома народных собраний в Пекине, где и пройдут российско-китайские переговоры.