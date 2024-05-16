Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажкам
Как отметили в РИА Новости, это ученики школы «Шицзя» и русские дети из школы при посольстве России в Китае.
Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая.
Он посетит Пекин и Харбин.
Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.
Ранее сообщалось, что гимн России и залпы артиллерийских орудий звучат у Дома народных собраний в Пекине, где и пройдут российско-китайские переговоры.